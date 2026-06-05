Dramatischer Rettungseinsatz am Königssee: Junge (2) bricht plötzlich zusammen

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Am Königssee mussten Einsatzkräfte am Donnerstag ausrücken, um einen Zweijährigen zu retten.

Von Benedikt Zinsmeister

Schönau am Königssee - Zu Land, zu Luft und zu Wasser sind Rettungskräfte am Donnerstag einem Zweijährigen am Königssee in Bayern zu Hilfe gekommen.

Die Wasserwacht war fast zwei Stunden gefordert.
Die Wasserwacht war fast zwei Stunden gefordert.  © BRK BGL

Wie das Bayerische Rote Kreuz mitteilte, brach der Junge aus Mittelfranken gegen 15.45 Uhr auf der Halbinsel in Sankt Bartholomä wegen einer akuten Erkrankung plötzlich zusammen.

Die Wasserwacht eilte mit einer Rettungswagen-Besatzung per Boot von der Seelände zur Einsatzstelle, die nur über das Wasser, alpine Steige und aus der Luft erreichbar ist. Zudem machte sich ein Rettungshubschrauber auf den Weg.

Vor Ort wurde das Kleinkind erstversorgt, ehe es zum Klinikum Traunstein geflogen wurde.

Ein Rettungshubschrauber flog den Jungen ins Klinikum Traunstein.
Ein Rettungshubschrauber flog den Jungen ins Klinikum Traunstein.  © BRK BGL
Die Rettungswagen-Besatzung musste mit dem Boot zu dem Zweijährigen gebracht werden.
Die Rettungswagen-Besatzung musste mit dem Boot zu dem Zweijährigen gebracht werden.  © BRK BGL

"Die BRK-Wasserwacht brachte die Angehörigen und Ersthelfer mit dem Rettungsboot zur Seelände zurück und war fast zwei Stunden lang im Einsatz", hieß es in der Mitteilung.

Titelfoto: BRK BGL

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