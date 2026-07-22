Zuschuss für Familien gestrichen: Bayern beschließt neues Kita-Gesetz, Scharf verteidigt Entscheidung

München - CSU und Freie Wähler haben gegen die Stimmen der Opposition das neue bayerische Kita-Gesetz durch den Landtag gebracht. Die Abstimmung über das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) im Maximilianeum bildete den Abschluss einer seit Monaten und Jahren teils erbittert geführten Debatte um die Finanzierung der Kindertagesstätten im Freistaat .

Um den vorausgesagten Kollaps der Kinderbetreuung zu verhindern, wird das bayerische Familien- und Krippengeld gestrichen. © Christian Charisius/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Grüne, SPD und AfD warfen der Regierung erneut vor, mit der Reform den Eltern Geld wegzunehmen.

Um den vorausgesagten Kollaps der Kinderbetreuung zu verhindern, hatte die Regierungskoalition entschieden, das direkt an die Eltern gezahlte bayerische Familien- und Krippengeld zu streichen.

Stattdessen will man die Mittel in die staatliche Betriebskostenförderung der Kitas stecken. Dies hatte teils große Empörung unter den betroffenen Eltern ausgelöst.

Die Mittel dafür sollen nun ebenso wie der 100 Euro Beitragszuschuss für den Kindergarten komplett in die staatliche Betriebskostenförderung der Kitas fließen.

Der Freistaat pumpt damit einseitig deutlich mehr Geld ins System; Kinderbetreuung ist eigentlich eine kommunale Aufgabe.

CSU und Freie Wähler hatten jegliche Kritik an der Reform wiederholt zurückgewiesen, in der Landtagsdebatte sprach Anton Rittel (59, Freie Wähler) gar davon, dass bewusst die Unwahrheit über die Reform gesagt wurde.