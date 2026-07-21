Opferschutz an erster Stelle: Elektronische Fußfessel in Bayern ein Erfolg?

München - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (69, CSU) bewertet den Einsatz von elektronischen Fußfesseln bei Tätern von Gewalt gegen Frauen positiv. Bayern habe mit der Anordnung als Präventivmaßnahme gute Erfahrungen gemacht, sagte der CSU-Politiker im Bayerischen Rundfunk.

Bayern habe laut Innenminister Herrmann gute Erfahrungen mit dem Einsatz von Fußfesseln gemacht. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa-Pool/dpa

"Dass wir hier den Schutz von potenziellen Opfern verbessern können, ist unstrittig."

Mit Blick auf die bereits beschlossene Reform des Gewaltschutzgesetzes ergänzte Herrmann: "Inwieweit das jetzt mit den neuen gesetzlichen Grundlagen ausgeweitet wird, wird man sehen. Insgesamt ist es aber vor allem erfreulich, dass es technisch wirklich gut funktioniert."

Mit der Reform des Gewaltschutzgesetzes soll der Einsatz elektronischer Fußfesseln die Opfer häuslicher Gewalt künftig besser vor erneutem Kontakt mit dem Täter schützen.

Damit kann ein vom Gericht angeordnetes Annäherungsverbot effektiver durchgesetzt werden.