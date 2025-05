Dreifach-Zugriff an der Grenze: Bundespolizei schnappt gesuchte Straftäter

Fall 1: Ein 23-jähriger Bulgare, der wegen versuchten schweren Bandendiebstahls in Tateinheit mit Sachbeschädigung, Nötigung und Körperverletzung vom Amtsgericht Regensburg zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren verurteilt worden war, hatte sich seit Juli 2023 der Haft entzogen.

Fall 3: Am Sonntag ging der Bundespolizei in Waidhaus dann ein 32-jähriger Lette ins Netz, gegen den ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung vorlag. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hatte Untersuchungshaft angeordnet - die Beamten brachten ihn umgehend in eine Justizvollzugsanstalt.

Des Weiteren verweigerten die Beamten am Wochenende elf Personen die Einreise und wiesen sie nach Tschechien zurück. Der Behörde zufolge erfüllten sie nicht "die erforderlichen Einreisevoraussetzungen".

Die Personen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter unerlaubter Einreise.