Islamische Gemeinde in Bayern bedroht: Hinweisschild zu Freitagsgebet beschmiert
Von Ulf Vogler
Penzberg - Vor der Schmiererei auf einem Hinweisschild zum Freitagsgebet der islamischen Gemeinde Penzberg hat es nach Angaben des dortigen Imams bereits Drohungen gegeben.
"Darunter fanden sich zahlreiche hasserfüllte Beiträge und auch Aussagen, wonach das muslimische Hinweisschild bald 'Geschichte' sein werde", teilte Benjamin Idriz mit. "Vor diesem Hintergrund liegt die Vermutung nahe, dass die Beschädigung gezielt aus Ablehnung gegenüber dem Schild erfolgt ist."
Ob dies tatsächlich so ist, müssten die Ermittlungen zeigen.
Die oberbayerische Stadt hatte kürzlich an einer Zufahrtsstraße ein Schild angebracht, das auf das Freitagsgebet der islamischen Gemeinde hinweist. Zuvor hatte es nur Schilder mit Informationen zu den Gottesdiensten der katholischen und der evangelischen Gemeinde gegeben.
Nach Polizeiangaben war das Schild zum Freitagsgebet in der Nacht von Freitag auf Samstag von einem oder mehreren Tätern mit schwarzer Farbe besprüht worden.
Ermittelt werde wegen Sachbeschädigung, Zeugen sollen sich mit Hinweisen bei der Polizei melden.
Imam: Muslimisches Leben gehört zur Gesellschaft in Deutschland
Dem Imam zufolge hatte ein Mitglied der islamischen Gemeinde die Schmiererei entdeckt. Bevor das Schild aufgestellt worden sei, habe es "massive Anfeindungen" gegen das Projekt gegeben. "Allein auf unseren Facebook-Kanälen wurden inzwischen mehr als 10.000 Kommentare veröffentlicht", schrieb Idriz, darunter viele Hassbeiträge.
Seinen Angaben nach ist das Projekt bundesweit einmalig. "Für unsere Gemeinde ist das Schild weit mehr als ein Hinweis auf das Freitagsgebet. Es steht für Religionsfreiheit, Gleichbehandlung der Religionsgemeinschaften, Offenheit und die Selbstverständlichkeit, dass muslimisches Leben zu unserer Gesellschaft gehört."
Wie der Imam mitteilte, wurde das Schild inzwischen vom städtischen Bauhof gereinigt. "Für die schnelle Reaktion und die große Solidarität der Stadt und vieler Menschen bin ich sehr dankbar."
Die Glaubensgemeinschaft Landkreis Weilheim-Schongau zählt zu den bekanntesten islamischen Gemeinden in Bayern. Im Jahr 2019 hatte auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Gemeinde besucht.
Titelfoto: Bildmontage: Lukas Barth-Tuttas/dpa, Screenshot Facebook/Penzberger Moschee