Islamische Gemeinde in Bayern bedroht: Hinweisschild zu Freitagsgebet beschmiert

Penzberg - Vor der Schmiererei auf einem Hinweisschild zum Freitagsgebet der islamischen Gemeinde Penzberg hat es nach Angaben des dortigen Imams bereits Drohungen gegeben.

Am Ortseingang von Penzberg weisen Schilder auf die Zeiten der Gottesdienste der katholischen und der evangelischen Gemeinde und des Freitagsgebetes der islamischen Gemeinde hin. © Lukas Barth-Tuttas/dpa

"Darunter fanden sich zahlreiche hasserfüllte Beiträge und auch Aussagen, wonach das muslimische Hinweisschild bald 'Geschichte' sein werde", teilte Benjamin Idriz mit. "Vor diesem Hintergrund liegt die Vermutung nahe, dass die Beschädigung gezielt aus Ablehnung gegenüber dem Schild erfolgt ist."

Ob dies tatsächlich so ist, müssten die Ermittlungen zeigen.

Die oberbayerische Stadt hatte kürzlich an einer Zufahrtsstraße ein Schild angebracht, das auf das Freitagsgebet der islamischen Gemeinde hinweist. Zuvor hatte es nur Schilder mit Informationen zu den Gottesdiensten der katholischen und der evangelischen Gemeinde gegeben.

Nach Polizeiangaben war das Schild zum Freitagsgebet in der Nacht von Freitag auf Samstag von einem oder mehreren Tätern mit schwarzer Farbe besprüht worden.

Ermittelt werde wegen Sachbeschädigung, Zeugen sollen sich mit Hinweisen bei der Polizei melden.