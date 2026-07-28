Stromausfall sorgt für Chaos in Rosenheim
Von Frederick Mersi, Friederike Hauer
Rosenheim - Ein Stromausfall hat am Dienstagnachmittag im oberbayerischen Rosenheim Probleme verursacht.
Zwar sei die Versorgung nach etwa 20 Minuten wiederhergestellt gewesen, teilte ein Sprecher der Stadt Rosenheim mit.
Allerdings seien infolge der Störung Ampeln ausgefallen, Aufzüge stecken geblieben und Feuermelder ausgelöst worden. Die Feuerwehr musste mehrfach ausrücken.
Die Stadt sprach von einem "größeren Ausfall" und nannte ein Problem bei einem "übergeordneten Versorger" als Ursache.
Nach Angaben der Bayernwerk AG gab es einen technischen Defekt in einem Umspannwerk in Pang. Rund 20.000 Haushalte in Stadt- und Landkreis waren ersten Schätzungen nach vom Stromausfall betroffen.
Titelfoto: Roberto Pfeil/dpa