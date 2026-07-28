Stromausfall sorgt für Chaos in Rosenheim

Rosenheim - Ein Stromausfall hat am Dienstagnachmittag im oberbayerischen Rosenheim Probleme verursacht.

Tausende Haushalte waren im Raum Rosenheim von der Stromversorgung getrennt. (Symbolfoto) © Roberto Pfeil/dpa

Zwar sei die Versorgung nach etwa 20 Minuten wiederhergestellt gewesen, teilte ein Sprecher der Stadt Rosenheim mit.

Allerdings seien infolge der Störung Ampeln ausgefallen, Aufzüge stecken geblieben und Feuermelder ausgelöst worden. Die Feuerwehr musste mehrfach ausrücken.

Die Stadt sprach von einem "größeren Ausfall" und nannte ein Problem bei einem "übergeordneten Versorger" als Ursache.