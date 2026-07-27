Nach Angriff auf Berliner CSD: Demo soll in Nürnberg stattfinden

Nürnberg - Nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag am Rande des Christopher Street Days (CSD) in Berlin halten die Veranstalter in Nürnberg an ihrem diesjährigen CSD fest.

In Nürnberg sollen beim CSD zahlreiche Veranstaltungen zu queeren Themen stattfinden. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Der CSD steht für eine offene, demokratische Gesellschaft, in der jeder Mensch frei und ohne Angst leben könne. "An dieser Haltung halten wir fest", teilte der Förderverein Christopher-Street-Day Nürnberg mit.

Die Sicherheit aller Teilnehmenden habe höchste Priorität. "Deshalb werden wir in den kommenden Tagen gemeinsam mit der Stadt Nürnberg und der Polizei die aktuelle Lage erörtern und die bestehenden Sicherheitskonzepte überprüfen." Das diesjährige Motto lautet "Nürnberg liebt".

Der CSD in Berlin war am Samstagabend abgebrochen worden, nachdem ein Auto am Rande der Großveranstaltung in eine Menschenmenge gefahren war. Eine Frau wurde getötet, 29 weitere Menschen wurden verletzt. Der Fahrer verließ laut Polizei das Auto, floh und wurde am Tag darauf bei einem Polizeieinsatz getötet.

Der CSD Nürnberg Pride findet heuer vom 22. Juli bis zum 9. August statt. Geplant sind Dutzende Veranstaltungen in der Metropolregion zu queeren Themen wie Kunst und Kultur, Liebe und Gemeinschaft, Körper und Gesundheit.