Wo in Bayern die hohen Spritpreise besonders wehtun

Bayern/Flensburg - Wer tanken muss, leidet unter den hohen Spritpreisen. Doch wie viele Autos mit Verbrennungsmotor es gibt, unterscheidet sich je nach Region erheblich. Ein Blick in die gerade veröffentlichte Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes verrät, wo in Bayern die Spritpreise besonders wehtun.

Teurer Diesel: Wegen der hohen Dichte an entsprechenden Fahrzeugen ist der Bezirk Haßberge besonders betroffen – der Stadt München kann es den meisten Menschen egal sein. (Symbolbild) © Frank Hammerschmidt/dpa

Dass vor allem der Dieselpreis gestiegen ist, trifft im Zulassungsbezirk Haßberge besonders viele Menschen.

Denn dort gibt es mit 271 Fahrzeugen pro 1000 Einwohnern die höchste Dieselautodichte in Bayern.

Dahinter folgen die Zulassungsbezirke Rhön-Grabfeld mit 267 und Cham Dingolfing-Landau mit 250. Hybride mit Dieselmotor wurden dabei nicht mitgerechnet.

Die wenigsten Diesel gibt es dagegen in München (Stadt) mit 117 pro 1000 Einwohnern, gefolgt von Augsburg mit 120 und Hof (Stadt) mit 124.

Die meisten Benziner pro 1000 Einwohner finden sich in Kronach mit 450 pro 1000 Einwohnern dicht gefolgt von Coburg mit 449. Der Landkreis Hof liegt mit 439 auf Rang drei.