Stefan Hipp verteidigt späte Meldung von Gift-Gläschen: "Existenzgefährdend"

Wien/Pfaffenhofen - Der Chef des Babykostherstellers Hipp hat die zurückhaltende Kommunikation seiner Firma zu dem Erpressungsversuch mit vergifteter Nahrung verteidigt.

Geschäftsführer Stefan Hipp erklärte die Kommunikation seines Unternehmens zum Erpresser-Fall. © HiPP GmbH & Co. Vertriebs KG/HiPP GmbH & Co. Vertriebs KG/obs

Es gehe darum, dass die Sicherheitsbehörden "umso ungestörter ermitteln können, je weniger nach außen dringt", erklärte Geschäftsführer Stefan Hipp der österreichischen Zeitung "Die Presse".

Jede Nachricht behindere die Ermittlungen. Deshalb würden alle Mitteilungen des Unternehmens im oberbayerischen Pfaffenhofen vor der Veröffentlichung mit den Ermittlern abgesprochen, sagte Hipp.

"Unsere Absicht war und ist, ihre Arbeit nicht zu gefährden, damit der Verbrecher so schnell wie möglich gefasst werden kann und kein Kind zu Schaden kommt", sagte der Unternehmer. Die Ereignisse der vergangenen Tage seien "für ein mittelständisches Unternehmen wie Hipp existenzgefährdend", meinte er.

Hipp erklärte auch, warum so viel Zeit zwischen dem Eintreffen des Erpresserschreibens und der ersten Reaktion des Unternehmens verging.