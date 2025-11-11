Erst halbiert, jetzt komplett gestrichen! Bayerisches Kabinett kippt "Kinderstartgeld"

München - Bayern kippt das eigentlich ab dem neuen Jahr geplante Kinderstartgeld: Eltern kleiner Kinder erhalten damit nicht nur kein Familien- und kein Krippengeld mehr, sondern müssen auch auf eine Einmalzahlung von 3000 Euro verzichten.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58, CSU) und sein Kabinett haben das ab dem neuen Jahr geplante Kinderstartgeld gestrichen. © Silas Stein/dpa

Das frei werdende Geld soll stattdessen komplett in die Kitas und in deren Unterhalt fließen, wie Ministerpräsident Markus Söder (58, CSU) nach der Haushaltsklausur des Kabinetts sagte.

Man wolle damit der Gefahr vorbeugen, dass Kitas wegen zu hoher Betriebskosten aufgeben müssten.

Und was nutze Eltern Geld, das man direkt bekomme, wenn Kita-Plätze fehlten, sagte er. Deshalb habe man entschieden, alles Geld "ins System" zu geben.

Kita-Plätze seien ein harter Standortfaktor, betonte Söder. Die Betriebskosten seien aber immer weiter gestiegen – man brauche deshalb mehr Geld im System.

Gleichzeitig müsse man die Haushaltsziele einhalten. Deshalb habe man schweren Herzens entschieden: "Betreuungsplatz vor Direktzahlung".