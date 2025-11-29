Fast 46.000 fehlende Kitaplätze für Kleinkinder in Bayern
Von Elke Richter
München/Berlin - In Bayern fehlen einer Studie zufolge rund 45.800 Kita-Plätze für Kinder unter drei Jahren.
Das betrifft 12,8 Prozent aller Kleinkinder mit Betreuungsbedarf, wie eine Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt.
Demnach werden heuer rund ein Drittel (33,8 Prozent) aller unter Dreijährigen im Freistaat in einer Kita professionell betreut.
Damit hat es innerhalb der vergangenen fünf Jahre eine Steigerung gegeben: 2020 waren in Bayern noch 50.000 unter Dreijährige beziehungsweise ein Anteil von 13,1 Prozent ohne Betreuungsplatz.
Zudem lag der Anteil der betreuten Kinder in dieser Altersgruppe damals nur bei 30,0 Prozent. Die Entwicklung liegt aber auch an einem starken Rückgang der Geburten, wie das IW erläuterte.
Während weniger Kinder geboren wurden, wünscht sich zugleich ein höherer Anteil der bayerischen Eltern einen Betreuungsplatz für ihre Kleinen.
46,6 Prozent aller Eltern wollten 2024 ihr Kind im Alter von unter drei Jahren in einer Kita betreuen lassen. Dies sind 3,5 Prozentpunkte mehr als noch 2019.
Titelfoto: Andreas Arnold/dpa