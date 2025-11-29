Fast 46.000 fehlende Kitaplätze für Kleinkinder in Bayern

München/Berlin - In Bayern fehlen einer Studie zufolge rund 45.800 Kita-Plätze für Kinder unter drei Jahren.

Regierung hält nicht Schritt: Etwa 12,8 Prozent aller Kleinkinder mit Betreuungsbedarf bekommen keine Kita-Plätze. © Andreas Arnold/dpa

Das betrifft 12,8 Prozent aller Kleinkinder mit Betreuungsbedarf, wie eine Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt.

Demnach werden heuer rund ein Drittel (33,8 Prozent) aller unter Dreijährigen im Freistaat in einer Kita professionell betreut.

Damit hat es innerhalb der vergangenen fünf Jahre eine Steigerung gegeben: 2020 waren in Bayern noch 50.000 unter Dreijährige beziehungsweise ein Anteil von 13,1 Prozent ohne Betreuungsplatz.

Zudem lag der Anteil der betreuten Kinder in dieser Altersgruppe damals nur bei 30,0 Prozent. Die Entwicklung liegt aber auch an einem starken Rückgang der Geburten, wie das IW erläuterte.

Während weniger Kinder geboren wurden, wünscht sich zugleich ein höherer Anteil der bayerischen Eltern einen Betreuungsplatz für ihre Kleinen.