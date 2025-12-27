Festspiele und Helene Fischer: Das ist 2026 in Bayern los

Von den Bayreuther Festspielen bis zu Konzerten: Diese Großereignisse, Jubiläen und Jahrestage stehen 2026 in Bayern an.

Von Kathrin Zeilmann Bayreuth/München - Auf welche Großereignisse können sich die Menschen in Bayern freuen? Welche Jahrestage stehen an? Der Bogen geht von klassischer Musik zu Schlager, vom Verfassungsjubiläum zum großen Glaubenstreffen.

150 Jahre Bayreuther Festspiele

Warum um Himmels willen kennen Bildungsbürger und Fans klassischer Musik auf der ganzen Welt das 75.000-Einwohner-Städtchen Bayreuth in Oberfranken? Weil hier der Komponist Richard Wagner eine revolutionäre Idee verwirklichte: ein Festspielhaus, nur erschaffen für seine Werke. Die Finanzierung freilich war heikel - und ist es auch 150 Jahre später noch. Die Bayreuther Festspiele müssen sparen in Zeiten knapper öffentlicher Haushalte. Anmerken soll man das dem Jubiläumsprogramm aber nicht: ein Festakt zur Eröffnung am 25. Juli, dann die Oper "Rienzi", die noch nie im Festspielhaus aufgeführt wurde. Schließlich gibt es einen kompletten "Ring des Nibelungen", der keinen Regisseur hat, sondern via KI aus Bildern und Eindrücken der vergangenen "Ring"-Inszenierungen gespeist sein soll.

Das Bayreuther Festspielhaus auf dem Grünen Hügel. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

80 Jahre Bayerische Verfassung

1946 - die Kriegsschäden waren noch nicht einmal annähernd beiseitegeräumt, da bekam Bayern eine neue Verfassung. Am 1. Dezember stimmten die Menschen darüber ab, es gab eine breite Mehrheit für die neue Verfassung, die also noch vor dem Grundgesetz der Bundesrepublik in Kraft treten konnte. Die Besonderheiten waren die starke Stellung des Ministerpräsidenten und ein ausführlicher Grundrechte-Katalog. Und: Bayerns Landschaft steht jedem zur Verfügung. In Artikel 141 heißt es: "Der Genuß der Naturschönheiten und die Erholung in der freien Natur, insbesondere das Betreten von Wald und Bergweide, das Befahren der Gewässer und die Aneignung wildwachsender Waldfrüchte in ortsüblichem Umfang ist jedermann gestattet." Und weiter: "Dabei ist jedermann verpflichtet, mit Natur und Landschaft pfleglich umzugehen."

Nach der Wahl von Hans Ehard zum bayerischen Ministerpräsidenten wird das neue Kabinett vereidigt. Darunter sind auch Alois Hundhammer (CSU, 2.v.r), Kultusminister, und Wilhem Hoegner (SPD, l.), Justizminister und stellvertretender Ministerpräsident. © DANA/dpa

Katholikentag in Würzburg

Drei Jahre nach dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg wird Franken wieder Schauplatz eines großen Treffens von Christinnen und Christen. Diesmal sind die Katholiken dran: Vom 13. bis 17. Mai 2026 werden bis zu 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Würzburg erwartet - zu Gottesdiensten, Diskussionsrunden, Gesprächen, Gebeten, Konzerten, Ausstellungen. An fünf Tagen soll es 700 Veranstaltungen geben. Veranstalter ist das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK).

Unter dem Leitwort "Hab Mut, steh auf!" findet im Mai 2026 der 104. Deutsche Katholikentag in Würzburg statt. © Daniel Karmann/dpa

Konzerte in München: Helene Fischer, Linkin Park und Sportfreunde Stiller

Das Olympiastadion in München wird saniert, aber in der Landeshauptstadt ist das kein Problem: Es gibt mehr als ebenbürtige Ausweichorte, die Allianz Arena zum Beispiel. Helene Fischer (41) wird dort 2026 auftreten, ebenso Linkin Park. Auf "30 wunderbare Jahre" blickt die bayerische Kultband Sportfreunde Stiller zurück. Bei der Jubiläumstour gastiert die Truppe unter anderem in der Münchner Olympiahalle, aber auch in Erlangen oder bei Open-Airs in Coburg und Bayreuth.



Helene Fischer nimmt an einem Fototermin vor Beginn der Pressekonferenz zu ihrer Tour 2026 teil. © Peter Kneffel/dpa

Fußball: FC Bayern und WM in den USA, Mexiko, Kanada