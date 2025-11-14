Feuer-Drama in Nürnberg: 13 Menschen verletzt, Mehrfamilienhaus unbewohnbar

Nürnberg - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Nacht auf Freitag in Nürnberg sind 13 Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer.

Die Feuerwehr musste zwei Menschen aus einer Dachgeschosswohnung retten. © NEWS5 / David Oßwald

Eine Wohnung in dem vierstöckigen Gebäude in der Fürther Straße im Stadtteil Muggenhof stand nach Angaben eines Polizeisprechers vollständig in Flammen.

Die Feuerwehr, die gegen 1.30 Uhr alarmiert wurde, rettete zwei Bewohner aus einer Dachgeschosswohnung, der Rauch hatte den Fluchtweg abgeschnitten. Alle anderen konnten das Haus selbstständig verlassen.

In dem Gebäude sind 64 Menschen gemeldet, wie viele in der Nacht tatsächlich anwesend waren, war unklar.

Der Bewohner der Brandwohnung erlitt schwere Brandverletzungen und wurde von Sanitätern ins Krankenhaus gebracht. Zwölf weitere Menschen erlitten eine Rauchvergiftung.