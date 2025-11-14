Feuer-Drama in Nürnberg: 13 Menschen verletzt, Mehrfamilienhaus unbewohnbar
Von Marcel Gnauck und Benedikt Zinsmeister
Nürnberg - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Nacht auf Freitag in Nürnberg sind 13 Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer.
Eine Wohnung in dem vierstöckigen Gebäude in der Fürther Straße im Stadtteil Muggenhof stand nach Angaben eines Polizeisprechers vollständig in Flammen.
Die Feuerwehr, die gegen 1.30 Uhr alarmiert wurde, rettete zwei Bewohner aus einer Dachgeschosswohnung, der Rauch hatte den Fluchtweg abgeschnitten. Alle anderen konnten das Haus selbstständig verlassen.
In dem Gebäude sind 64 Menschen gemeldet, wie viele in der Nacht tatsächlich anwesend waren, war unklar.
Der Bewohner der Brandwohnung erlitt schwere Brandverletzungen und wurde von Sanitätern ins Krankenhaus gebracht. Zwölf weitere Menschen erlitten eine Rauchvergiftung.
Feuerwehreinsatz in Nürnberg-Muggenhof: Hoher Schaden nach Brand in Fürther Straße
Die Ermittler bezifferten den Schaden nach ersten Schätzungen auf mehrere Hunderttausend Euro. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar.
Im Einsatz waren 45 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Nürnberg, rund 15 Polizeibeamte und etwa 25 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes. Die Kriminalpolizei will im Laufe des Tages mit den Ermittlungen zur Brandursache beginnen.
Titelfoto: NEWS5 / David Oßwald