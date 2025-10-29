Feuer und Verpuffung in Oberbayern: Polizei ermittelt mutmaßlichen Brandstifter

Grassau - Nach einem Feuer und einer Verpuffung in einem Haus in Grassau im oberbayerischen Landkreis Traunstein hat die Polizei einen mutmaßlichen Täter ermittelt.

Der Verdächtige wurde in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Wie die Kripo Traunstein mitteilte, steht ein Mann im Verdacht, das Feuer absichtlich gelegt zu haben.

Der Mann soll demnach in einem psychischen Ausnahmezustand gehandelt haben.

Nach einem Unterbringungsbefehl sei der Verdächtige in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen worden.

Bei dem Brand am Sonntag waren die beiden Bewohner des Hauses laut Polizei nicht verletzt worden, das Gebäude war zunächst unbewohnbar.