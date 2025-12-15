Flucht von Amokläufer bis nach Kolumbien: Ermittler haben Verdacht und mehrere Personen im Visier

Ansbach/Erlangen - Ein früherer Amokläufer hat nach Überzeugung der Ermittler bei seiner Flucht von Mittelfranken nach Kolumbien möglicherweise Hilfe von mehreren Menschen gehabt.

Der junge Man sollte nach seinem Ausgang ins Klinikum am Europakanal zurückkommen. © Daniel Löb/dpa

Die Staatsanwaltschaft Ansbach habe ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefangenenbefreiung gegen mehrere Personen eingeleitet, teilte Behördensprecher Jonas Heinzlmeier auf Nachfrage mit. Weitere Details konnte er zunächst nicht nennen.

Der heute 34-Jährige war im August von einem genehmigten Ausgang aus der Forensischen Psychiatrie in Erlangen nicht zurückgekehrt. Die Ermittler gingen schnell davon aus, dass er bei der Flucht Hilfe gehabt habe, weil diese detailliert geplant und die Route gut durchdacht gewesen sei.

Die Spur der Ermittler von Landes- und Bundeskriminalamt führte letztlich bis nach Kolumbien.

195.000 Euro kostete nach Angaben der Staatsanwaltschaft der Rückflug. Wahrscheinlich bleibt der Freistaat Bayern – also der Steuerzahler – auf den Kosten für den Sonderflug sitzen.