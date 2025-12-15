Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Bayern geplant: Mehrere Männer festgenommen

Dingolfing - Fünf Männer sollen einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt im Raum Dingolfing in Niederbayern geplant haben.

Wegen eines geplanten Anschlages auf einen niederbayerischen Weihnachtsmarkt hat die Polizei mehrere Personen festgenommen. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Laut Informationen von "Bild" wurden die Verdächtigen am Freitag von Ermittlern festgenommen.

Wie berichtet wird, soll es sich bei den Personen um drei Marokkaner, einen Ägypter sowie – möglicherweise – einen Syrer handeln.

Laut einer Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft München seien vier von ihnen bereits einem Haftrichter vorgeführt worden.

Dieser habe Haftbefehl erlassen. Die mögliche Tatbeteiligung des Syrers sei allerdings noch nicht abschließend geklärt. Er soll vorsorglich in Gewahrsam genommen worden sein.

Laut Informationen von "Bild" soll es sich bei dem Ägypter um einen Vorbeter handeln, der die drei Marokkaner zu dem Attentat aufgerufen haben soll. Ein ausländischer Geheimdienst soll den Hinweis gegeben haben.