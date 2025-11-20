Frau berichtet von Bären-Begegnung im Kreis Rosenheim: "Nur noch diesen Fluchtreflex gehabt"

Samerberg - Eine Spaziergängerin ist am Rande der Chiemgauer Alpen unweit von Rosenheim auf einen Bären getroffen, wie sie selbst berichtet.

Bären sind auf der Südseite der Alpen wieder heimisch, doch die Tiere können weit wandern. (Archiv) © Milan Kapusta/TASR/dpa

Die Frau war am Donnerstagnachmittag in der Gemeinde Samerberg mit ihrem Hund Gassi, wie sie anschließend "Radio Charivari" sagte.

Sie habe Geräusche gehört. "Dann hat eine Krähe so richtig laut geschrien und dann habe ich mal geschaut und dann habe ich so 200 Meter weiter weg einen Bären stehen sehen, aufrecht", sagte sie. "Und dann bin ich gelaufen."

Ein Foto habe sie nicht. "Ich habe in dem Moment wirklich nur noch diesen Fluchtreflex gehabt."

Im Chiemgau - der Region östlich des Inntals - hatte es bereits im Sommer Meldungen über Bärensichtungen gegeben.