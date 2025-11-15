Unfallflucht endet mit Versteckspiel im Supermarkt

Bamberg - Ein betrunkener Autofahrer flüchtet in Bamberg nach einem Unfall mit seinem Auto und liefert sich schließlich ein Versteckspiel mit der Polizei.

Ein 34-jähriger Autofahrer verursacht einen Unfall, ignoriert Hinweise und versteckt sich im Supermarkt. Die Polizei findet ihn trotzdem. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Der 34-Jährige war am Freitag gegen 19.30 Uhr auf dem zweispurigen Berliner Ring unterwegs, als er laut Polizeiangaben bei deutlichen Schlangenlinien seitlich gegen ein anderes Auto stieß.

Trotz des Schadens hielt der Fahrer nicht an. Auch die Hinweise von anderen Autofahrern ignorierte er und fuhr auf einen Parkplatz, wo er sein Auto über mehrere Parkplätze hinweg abstellte.

In einem Supermarkt, in dem er sich verstecken wollte, fand ihn die Polizei.

Die Beamten stellten eine "deutliche Alkoholfahne" fest, wie es hieß. Ein Atemtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.