Einbrecher fährt mit Radlader in Juwelier: Fluchtweg endet in Imbiss-Fenster

Fürth - Ein Einbrecher ist in der Fürther Fußgängerzone am frühen Dienstagmorgen mit einem Radlader gegen zwei Schaufenster gefahren, um die Geschäfte auszurauben. Die Polizei konnte den Täter stellen.

Die Fahrt des Einbrechers endete in einem Imbiss. © NEWS5 / David Oßwald

Anwohner hatten am frühen Morgen die Polizei gerufen, nachdem sie einen lauten Knall gehört hatten.

In seiner ersten Station, einem Juwelier, entwendete der 37-jährige Verdächtige Schmuck und hinterließ ein durch den Radlader verursachtes herausgerissenes Fenster und mehrere Trümmer am Boden. Ein Friseur nebenan wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Anschließend stieg der Dieb wieder in sein Fahrzeug und krachte wenig später in einen Imbiss in der Nürnberger Straße und rammte einen Geldautomaten im Eingangsbereich. Allerdings scheiterte der Mann laut der Polizei daran, Geld aus dem beschädigten Automaten zu bekommen. Bei der Festnahme leistete er demzufolge keinen Widerstand.

Seine Beute aus dem Juwelier beschlagnahmten die Einsatzkräfte, wie ein Polizeisprecher sagte.