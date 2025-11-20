SEK-Einsatz nach Raub in Neuburg: Tatverdächtiger in U-Haft!

Neuburg an der Donau - Nach einem brutalen Überfall auf offener Straße auf einen 34-Jährigen im oberbayerischen Neuburg an der Donau hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Auch das SEK kam im Rahmen der Fahndung zum Einsatz.

Auch Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos waren im Einsatz. © vifogra / Friedrich

Der 29-Jährige sei am Mittwoch in Neuburg festgenommen worden und befinde sich bereits in Untersuchungshaft, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Am Montagnachmittag soll der Mann von dem 34-Jährigen, der mit einem Fahrrad unterwegs war, zunächst Bargeld gefordert haben. Da dieser kein Geld bei sich hatte, soll der Tatverdächtige seinem Opfer mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, bis dieses verletzt zu Boden ging.

Anschließend soll der 29-Jährige mit dem Rad des Mannes in Richtung Hadergasse geflüchtet sein. Das Opfer alarmierte gegen 14.20 Uhr die Polizei.

Kurz nach dem Überfall habe der 34-Jährige der Polizei gesagt, der Täter habe ihn mit einem Messer bedroht. Dies habe sich später aber nicht bestätigt, so der Sprecher.