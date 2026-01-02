Fünfstellig: Die Zahl der Häftlinge in Bayern steigt wieder an

München - Die Zahl der Häftlinge in Bayern ist 2025 im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Zum Stichtag 31. Oktober waren nach Angaben des Justizministeriums 10.013 von insgesamt 11.456 Haftplätzen belegt.

Mehr als 10.000 Menschen sitzen in Bayern in den Gefängnissen. Die Zahl der U-Haft-Insassen fiel unter die 3000er-Marke.

2024 lag die Durchschnittsbelegung bei 9648 Gefangenen und Sicherungsverwahrten.

Im Freistaat gibt es nach Ministeriumsangaben 36 Justizvollzugsanstalten und sechs Jugendarrestanstalten.

Meist handelte sich um Strafhäftlinge inklusive Jugendhaft und Sicherungsverwahrung.

Deren Zahl lag Ende Oktober bei 6787 Menschen (2024: 6408), darunter 406 Frauen. Leicht zurückgegangen ist demnach die Zahl der Untersuchungshäftlinge – von 3043 auf 2971.

In Abschiebungshaft saßen 132 Menschen (2024: 178), darunter 7 Frauen. Noch vor einigen Jahren waren weit mehr Plätze in den Haftanstalten belegt. Doch dann kam die Corona-Pandemie.