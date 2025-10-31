Geld im Kinderzimmer gedruckt? Jugendlicher will mit falschem Fünfziger bezahlen

Bamberg/Bad Berka - Ein 17-Jähriger steht im Verdacht, in seinem Kinderzimmer Falschgeld gedruckt zu haben, um dann damit zu bezahlen.

Ein echter und ein falscher 50-Euro-Schein werden gegen das Licht gehalten. Ein Jugendlicher scheint sich selbst Geld gedruckt zu haben. (Symbolfoto) © Franziska Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Der Jugendliche versuchte am Donnerstagabend, in einem Schnellrestaurant am Bahnhof in Bamberg mit einem gefälschten Fünfziger zu bezahlen, teilte die Polizei mit.

Den Angestellten fiel jedoch auf, dass der Schein nicht echt war und sie alarmierten die Bundespolizei. Die Beamten übergaben den Jungen dann an die Kripo Bamberg.

Ob er das Falschgeld selbst gedruckt hat, muss nun ermittelt werden.

Bei der Durchsuchung seines Kinderzimmers im thüringischen Bad Berka entdeckten Beamten der Polizei Weimar einen weiteren falschen 50-Euro-Schein mit identischer Seriennummer.