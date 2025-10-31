Geld im Kinderzimmer gedruckt? Jugendlicher will mit falschem Fünfziger bezahlen
Bamberg/Bad Berka - Ein 17-Jähriger steht im Verdacht, in seinem Kinderzimmer Falschgeld gedruckt zu haben, um dann damit zu bezahlen.
Der Jugendliche versuchte am Donnerstagabend, in einem Schnellrestaurant am Bahnhof in Bamberg mit einem gefälschten Fünfziger zu bezahlen, teilte die Polizei mit.
Den Angestellten fiel jedoch auf, dass der Schein nicht echt war und sie alarmierten die Bundespolizei. Die Beamten übergaben den Jungen dann an die Kripo Bamberg.
Ob er das Falschgeld selbst gedruckt hat, muss nun ermittelt werden.
Bei der Durchsuchung seines Kinderzimmers im thüringischen Bad Berka entdeckten Beamten der Polizei Weimar einen weiteren falschen 50-Euro-Schein mit identischer Seriennummer.
Außerdem wurden Papierrohlinge für Falschgeld und ein entsprechender Drucker gefunden. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen Inverkehrbringens von Falschgeld und Geldfälschung ermittelt.
Titelfoto: Franziska Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa