Pause auf Beschleunigungsstreifen endet teuer: Lkw-Fahrer kassiert drei Strafen hintereinander

Bayreuth - Am Mittwochnachmittag brockte sich ein Lkw-Fahrer auf der A9 in Oberfranken direkt drei Strafen hintereinander ein. Dabei ging es um Parken, Müll und seinen Fahrtenschreiber.

Die Polizei stellte mehrere Strafzettel an den Fahrer aus. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Zunächst habe der 34-Jährige bei Bayreuth mitten auf dem Beschleunigungsstreifen geparkt, teilte die Polizei mit. Er selbst sei im Grünstreifen gestanden und habe Pause gemacht.

Auf einem Parkplatz bekam er anschließend eine 150-Euro-Strafe für das Parken auf der Autobahn. Das gefiel dem Mann offensichtlich nicht: Er zerknüllte das Papier und warf es vor den Streifenwagen.

Kurzerhand bekam er laut Polizei einen zweiten Strafzettel wegen illegaler Abfallentsorgung, den er ebenfalls wegwarf.