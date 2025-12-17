Pause auf Beschleunigungsstreifen endet teuer: Lkw-Fahrer kassiert drei Strafen hintereinander
Von Daniel Wieland
Bayreuth - Am Mittwochnachmittag brockte sich ein Lkw-Fahrer auf der A9 in Oberfranken direkt drei Strafen hintereinander ein. Dabei ging es um Parken, Müll und seinen Fahrtenschreiber.
Zunächst habe der 34-Jährige bei Bayreuth mitten auf dem Beschleunigungsstreifen geparkt, teilte die Polizei mit. Er selbst sei im Grünstreifen gestanden und habe Pause gemacht.
Auf einem Parkplatz bekam er anschließend eine 150-Euro-Strafe für das Parken auf der Autobahn. Das gefiel dem Mann offensichtlich nicht: Er zerknüllte das Papier und warf es vor den Streifenwagen.
Kurzerhand bekam er laut Polizei einen zweiten Strafzettel wegen illegaler Abfallentsorgung, den er ebenfalls wegwarf.
Nachdem die Beamten zusätzlich über seinen Fahrtenschreiber ein viel zu hohes Tempo festgestellt und eine Anzeige mit einer 850-Euro-Strafe ausgestellt hatten, soll der Mann sein Verhalten plötzlich geändert und die Strafzettel vom Boden aufgehoben haben. Anschließend durfte er weiterfahren.
