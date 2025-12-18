Reißnägel und gelockertes Fundament: 600.000-Euro-Spielplatz nach Vandalismus vorerst geschlossen

Weißenburg - Vor zwei Wochen öffnete ein neuer Spielplatz in Schießgraben, am Mittwoch musste er bereits abgesperrt werden. Vandalen machten sich am Gelände zu schaffen und verteilten Reißnägel.

Gerade einmal zwei Wochen hatte der Spielplatz offen. © vifogra / Ralph Goppelt

Am 5. Dezember war die Eröffnung des Spielplatzes in Weißenburg - über 600.000 Euro hat das Projekt gekostet und über eineinhalb Jahre Bauzeit sind vergangen.

Neben verteilten Reißnägeln wurden auch Fundamente gelockert, eventuell müssen diese sogar neu gegossen werden.

Zum Spielen zu gefährlich, viele Bereiche mussten abgesperrt werden. Für die Kinder und Anwohner ein herber Schlag, so hatten sie sich kurz vor Weihnachten über ihren neuen Spielplatz gefreut.

Oberbürgermeister Jürgen Schröppel zeigte sich vom Vorfall schockiert: "Und nicht nur mit Sachbeschädigungen, sondern auch aus meiner Sicht in übelster Weise mit dem Ausstreuen von Reißnägeln, das kann ja nur dazu dienen, die kleinen Kinder, die hier spielen, zu verletzen, und das ist aus meiner Sicht übelste Art und Weise."