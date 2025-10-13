Gewürgt, geschlagen und mit Pistole bedroht: Mietstreit in Bayern endet in Gewalt-Orgie

Memmingen - Eine Mietstreitigkeit ist im schwäbischen Memmingen völlig eskaliert. Ein Mann wurde gewürgt, geschlagen, mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt.

Die Kriminalpolizei Memmingen ermittelt in dem Fall. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Nach Angaben der Polizei traf sich der Geschädigte Ende September mit einem 50-Jährigen in einer Gaststätte, um eine Mietstreitigkeit zu klären. Worum es dabei genau ging, war zunächst unklar.

Dabei flogen schnell die Fäuste: Der Tatverdächtige soll den Mann attackiert und dabei dessen Jacke zerrissen haben.

Der Streit verlagerte sich im Verlauf ins Innere der Gaststätte - dort lief die Situation noch weiter aus dem Ruder.

Während der 50-Jährige sein Opfer festhielt, würgte und auf einen Stuhl drückte, griff seine mutmaßliche Komplizin, eine 31-Jährige, hinter dem Tresen nach den Taschen des Geschädigten und entwendete Wohnungsschlüssel und Handy.

Dem Mann gelang zwar die Flucht, doch als er kurz darauf zurückkehrte, um sein Handy zurückzufordern, eskalierte die Lage erneut!