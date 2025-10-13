Gewürgt, geschlagen und mit Pistole bedroht: Mietstreit in Bayern endet in Gewalt-Orgie
Memmingen - Eine Mietstreitigkeit ist im schwäbischen Memmingen völlig eskaliert. Ein Mann wurde gewürgt, geschlagen, mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt.
Nach Angaben der Polizei traf sich der Geschädigte Ende September mit einem 50-Jährigen in einer Gaststätte, um eine Mietstreitigkeit zu klären. Worum es dabei genau ging, war zunächst unklar.
Dabei flogen schnell die Fäuste: Der Tatverdächtige soll den Mann attackiert und dabei dessen Jacke zerrissen haben.
Der Streit verlagerte sich im Verlauf ins Innere der Gaststätte - dort lief die Situation noch weiter aus dem Ruder.
Während der 50-Jährige sein Opfer festhielt, würgte und auf einen Stuhl drückte, griff seine mutmaßliche Komplizin, eine 31-Jährige, hinter dem Tresen nach den Taschen des Geschädigten und entwendete Wohnungsschlüssel und Handy.
Dem Mann gelang zwar die Flucht, doch als er kurz darauf zurückkehrte, um sein Handy zurückzufordern, eskalierte die Lage erneut!
Haftbefehle gegen Duo aus Memmingen
Der 50-Jährige kam aus der Gaststätte, prügelte mit einem Schlagstock auf ihn ein und jagte ihn schließlich bis zum Stadtbach. Dort soll der Angreifer sogar eine Schusswaffe gezogen und den Mann damit bedroht haben.
Schließlich konnte das Opfer in Richtung Stadtmitte flüchten und Anzeige erstatten. Er erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen.
Bei Durchsuchungen der Gaststätte und der Wohnungen der Tatverdächtigen fanden die Ermittler Beweismittel.
Die Staatsanwaltschaft Memmingen beantragte Haftbefehle gegen die beiden Tatverdächtigen. Am Mittwoch vergangener Woche erließ die zuständige Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Memmingen Haftbefehle. Am Tag darauf kamen der 50-Jährige und die 31-Jährige in Untersuchungshaft.
Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder anderweitige Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 083311000 bei der Kriminalpolizei Memmingen, welche die Ermittlungen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen führt, zu melden.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa