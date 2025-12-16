Maßkrug-Angriff auf Weihnachtsmarkt: Mann schwer verletzt

Bad Neustadt an der Saale - Ein betrunkener Mann hat einen anderen Weihnachtsmarktbesucher im unterfränkischen Bad Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) mehrfach mit einem Maßkrug geschlagen.

Die beiden Männer waren auf dem Weihnachtsmarkt in Streit geraten, dann schlug einer der beiden mit dem Maßkrug zu und verletzte seinen Kontrahenten schwer. (Symbolfoto) © Bild-Montage: 123rf/viteethumb, Christoph Schmidt

Das 44-jährige Opfer wurde bei dem Vorfall am Freitagabend schwer verletzt und kam ins Krankenhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Mittlerweile konnte er die Klinik aber wieder verlassen.

Den Angaben zufolge brach auf dem Weihnachtsmarkt zwischen den beiden betrunkenen Männern aus zunächst unbekannter Ursache ein Streit aus.

Mehrere Zeugen riefen den Notruf, Einsatzkräfte nahmen den 25-jährigen Verdächtigen fest. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.