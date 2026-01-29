Groß-Razzia in Oberbayern: Polizei findet ganzes Waffenarsenal bei Brüderpaar
Von Roland Beck
Isen – Bei einer großangelegten Razzia im oberbayerischen Isen haben Ermittler eine Vielzahl von Waffen und Munition sichergestellt.
Das Wohnhaus zweier Brüder im Gemeindeteil Burgrain sei am Mittwoch vom Morgen bis in den Abend hinein durchsucht worden, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit.
Die Kriminalpolizei Erding führt den Angaben zufolge Ermittlungen gegen die beiden Deutschen aus Burgrain wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.
Der Einsatz eines Großaufgebots der Polizei führte zu Beginn der Maßnahme kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen auf der Ortsdurchfahrt des Isener Ortsteils.
Um welche Art von Waffen es sich im Detail handelt, ließen die Beamten zunächst offen.
Die sichergestellten Beweismittel müssten nun noch näher überprüft werden, um eine "weitere rechtliche Einordnung" vornehmen zu können, hieß es vonseiten der Polizei.
