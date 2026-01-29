Groß-Razzia in Oberbayern: Polizei findet ganzes Waffenarsenal bei Brüderpaar

Isen – Bei einer großangelegten Razzia im oberbayerischen Isen haben Ermittler eine Vielzahl von Waffen und Munition sichergestellt.

Was als Durchsuchung beginnt, endet mit einem beachtlichen Fund: Ermittler tragen Waffen und Munition aus dem Haus zweier Brüder. (Symbolbild) © Nico Pointner/dpa

Das Wohnhaus zweier Brüder im Gemeindeteil Burgrain sei am Mittwoch vom Morgen bis in den Abend hinein durchsucht worden, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit.

Die Kriminalpolizei Erding führt den Angaben zufolge Ermittlungen gegen die beiden Deutschen aus Burgrain wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.

Der Einsatz eines Großaufgebots der Polizei führte zu Beginn der Maßnahme kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen auf der Ortsdurchfahrt des Isener Ortsteils.

Um welche Art von Waffen es sich im Detail handelt, ließen die Beamten zunächst offen.