Häuslicher Streit eskaliert: Mann schlägt und würgt Freundin bis zur Bewusstlosigkeit
Von Catharina Zelt und Benedikt Zinsmeister
Vilshofen an der Donau - Ein Mann soll seine Freundin bei einem Streit in Vilshofen an der Donau (Landkreis Passau) geschlagen und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben.
Wie die Polizei weiter mitteilte, kam die 31-Jährige am Samstag mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus.
Der 36-jährige Mann selbst habe angegeben, dass ihn die Freundin mit einer Pfanne attackiert habe. Er war leicht verletzt.
Nach dem Streit verließ er den Angaben nach die Wohnung und kam später freiwillig zur Polizei.
In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Passau nahmen die Beamten eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung auf.
Der Täter wurde nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wieder entlassen und erhielt ein Kontaktverbot zur 31-Jährigen.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa