Hitze setzt Straßenbelag zu: Straßenbahnen in Nürnberg und Würzburg fahren nicht

Nürnberg - Wegen Hitzeschäden fahren im mittelfränkischen Nürnberg vorübergehend keine Straßenbahnen. Auch in Würzburg ist eine Strecke betroffen.

Am Sonntag stehen die Fahrzeuge auf mehrerer S-Bahnen still. Grund dafür sind Hitzeschäden auf der Strecke. © 123RF/jackf

In Nürnberg sei der Straßenbelag wegen der Hitze an einigen Stellen weich geworden, sodass Straßenbahnen nicht mehr sicher fahren können, begründeten die Nürnberger Verkehrsbetriebe VAG.

Der Betrieb bleibt demnach den ganzen Sonntag eingestellt. Stattdessen fahren Ersatzbusse.

In Würzburg verkehrten wegen Hitzeschäden zwischen Hauptbahnhof und Grombühl keine Straßenbahnen.