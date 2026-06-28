Hitze setzt Straßenbelag zu: Straßenbahnen in Nürnberg und Würzburg fahren nicht
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Von Irena Güttel
Nürnberg - Wegen Hitzeschäden fahren im mittelfränkischen Nürnberg vorübergehend keine Straßenbahnen. Auch in Würzburg ist eine Strecke betroffen.
In Nürnberg sei der Straßenbelag wegen der Hitze an einigen Stellen weich geworden, sodass Straßenbahnen nicht mehr sicher fahren können, begründeten die Nürnberger Verkehrsbetriebe VAG.
Der Betrieb bleibt demnach den ganzen Sonntag eingestellt. Stattdessen fahren Ersatzbusse.
In Würzburg verkehrten wegen Hitzeschäden zwischen Hauptbahnhof und Grombühl keine Straßenbahnen.
Das teilte die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH mit (WVV) . Auch hier können die Fahrgäste demnach auf Ersatzbusse umsteigen.
Titelfoto: 123RF/jackf