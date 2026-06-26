Senior trinkt WM-Frust weg, landet bei falscher Haustür und schlägt Fenster ein

Schillingsfürst - In Mittelfranken nahm in der Nacht zum Freitag die Niederlage der deutschen Nationalmannschaft bei der WM einen Senior offenbar so mit, dass er zu tief ins Glas schaute. Anschließend verwechselte er die Häuser und schlug im Rausch die Fensterscheibe der Tür seiner Nachbarn ein.

Der Mann (72) hatte 1,6 Promille intus. (Symbolfoto) © Heiko Becker/dpa

Der 72-Jährige war am frühen Morgen von der Polizei in Schillingsfürst (Landkreis Ansbach) aufgegriffen und nach Hause gebracht worden.

Daheim abgeliefert verwechselte der Mann, der einem Atemalkoholtest zufolge mehr als 1,6 Promille hatte, allerdings die Häuser und versuchte, die Tür seiner Nachbarn zu öffnen.

Laut Polizei wunderte er sich, "wieso sein Schlüssel nicht funktionierte, und half sich schließlich selbst. Er schlug im Alkoholrausch die Scheibe zur Eingangstüre ein."