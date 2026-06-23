"Maximum Disrespect!": "Chiemsee Reggae Summer"-Veranstalter wütet nach geplatztem Headliner-Auftritt

Übersee - Am kommenden Wochenende (26. bis 28. Juni) findet das Festival "Chiemsee Reggae Summer" in Übersee in Bayern statt. Doch kurz vor Beginn sagte einer der größten Headliner plötzlich ab – sehr zum Ärger des Veranstalters. Der machte seinem Ärger auf Social Media prompt Luft.

Das Festival findet am Chiemsee statt. © Sven Hoppe/dpa

Bei Ankündigung der Acts stand er ganz oben: Capleton aus Jamaika.

Doch wie das Festival auf Facebook am Montag bekannt gab, machen "selbst verschuldete Visaprobleme" sein Kommen unmöglich.

"Wir sind ziemlich sprachlos, weil er ja fast ein Jahr Zeit gehabt hatte, sich darum zu kümmern", so der Veranstalter weiter, und fügte noch hinzu: "Maximum Disrespect!"

Doch für Ersatz wurde bereits gesorgt. So konnte Mr. Vegas kurzfristig für den fehlenden Headliner einspringen.

"Wir freuen uns, ihn beim Chiemsee Reggae Summer begrüßen zu dürfen." Bekannt durch Songs wie "Heads High" steht er nun am Samstag um 22.30 Uhr auf der Hauptbühne.

In den Kommentaren scheiden sich nach der verärgerten Ankündigung seitens des Festival-Veranstalters die Geister.

"Maximum Disrespect für die Art und Weise, wie ihr das nach außen kommuniziert", so ein User auf Facebook, der für seinen Beitrag direkt 31 "Gefällt mir"-Angaben kassierte.