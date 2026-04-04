Hochgiftige Schlagen sichergestellt: Bleibt die Kommune auf den Kosten sitzen?

Blaichach - Die Allgäuer Gemeinde Blaichach hat im März 2024 neun hochgiftige Schlangen bei einer Privatperson sicherstellen lassen. Das könnte sie nun im wahrsten Sinne des Wortes teuer zu stehen kommen.

Verschiedenen giftige Schlagen wurden sichergestellt und zu einer Auffangstation gebracht. (Symbolbild) © Roland Weihrauch/dpa

Rund 100.000 Euro Kosten drohen der 5500 Einwohner zählenden Kommune für die Unterbringung der Klapperschlangen und Lanzenottern.

"Weil die Person, bei der die Tiere gefunden wurden, nicht die entsprechenden Genehmigungen hatte, war die Gemeinde gezwungen, die Schlangen sicherstellen zu lassen", erklärte Bürgermeister Christof Endreß (CSU).

Die Tiere landeten in einer Auffangstation in München, die Gemeinde unterschrieb für deren Unterbringung und sandte einen Bescheid an den Halter. Der aber wollte nicht bezahlen und klagte beim Verwaltungsgericht Augsburg.

Das wiederum empfahl laut Endreß einen Vergleich und kritisierte, dass die Gemeinde den Bescheid erst einige Monate nach der Sicherstellung verschickt hatte.

Derzeit steht zur Debatte, dass die Kommune rund 100.000 Euro und die Privatperson 15.000 Euro bezahlt.