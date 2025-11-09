Ist Bayern für Frauen nicht sicher genug?

München - Bayern ist aus Sicht der Landtags-Grünen für Frauen nicht sicher genug. "Fakt ist: Viele Frauen fühlen sich im öffentlichen Raum unsicher, vor allem nachts. Das darf nicht der Normalzustand sein", sagte die Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze (40) der Deutschen Presse-Agentur und forderte konkrete Maßnahmen wie bessere Straßenbeleuchtung, Taxigutscheine und kostenlose Rufbusse für Frauen.

Laut Grünen fühlen sich viele Frauen im öffentlichen Raum unsicher, vor allem nachts. (Symbolfoto) © Ramon Espinosa/AP/dpa

"Mehr Sicherheit entsteht nicht durch Schlagworte", sagte sie mit Blick auf die von Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) ausgelöste Diskussion um Migration. "Wir brauchen keine hitzigen Stadtbild-Debatten, sondern konkrete Maßnahmen, die für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum sorgen."

Merz hatte die Debatte mit einer Äußerung zur Migrationspolitik ausgelöst: "Wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen." Später sagte er auf Nachfrage: "Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte."

Schulze zitierte eine Studie des Kreisjugendrings München, wonach vor allem Frauen sich oft im öffentlichen Raum unsicher fühlen - besonders in Bus und Bahn, und vor allem nachts.

Drei von vier jungen Frauen meiden demnach den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nach Einbruch der Dunkelheit. Fast jede vierte hat dort den Angaben zufolge bereits sexuelle Belästigung erlebt.