Schnee legt Schulbetrieb lahm: Unterricht in diesen Landkreisen abgesagt

Nürnberg - Wegen des Winterwetters mit heftigen Schneefällen haben für Dienstag mehrere fränkische Landkreise den Präsenzunterricht abgesagt.

Hoher Neuschnee sorgt für einen unsicheren Schulweg. © NEWS5 / Sven Grundmann

Nach einer Liste des Kultusministeriums soll es in den Landkreisen Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Bamberg und Erlangen-Höchstadt sowie in der Stadt Erlangen und Stadt Bamberg keinen Unterricht an den Schulen geben.

Nach Rücksprache mit Busunternehmen und Straßenmeisterei brächten die Schneemassen weiter zu massiven Verkehrseinschränkungen, hieß es in manchen Mitteilungen. Eine sichere Busbeförderung sei nicht zu gewährleisten.

Bereits am Montag war in zahlreichen Landkreisen

der Unterricht teilweise oder ganz entfallen. In vielen Fällen wurden Notbetreuungen eingerichtet.

Kein Präsenzunterricht bedeutet allerdings nicht unbedingt, dass der Unterricht ausfällt.