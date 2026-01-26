Schnee legt Schulbetrieb lahm: Unterricht in diesen Landkreisen abgesagt

Nach starken Schneefällen vor allem in Franken fällt auch am Dienstag an vielen Schulen der Präsenzunterricht aus.

Von Sabine Dobel

Nürnberg - Wegen des Winterwetters mit heftigen Schneefällen haben für Dienstag mehrere fränkische Landkreise den Präsenzunterricht abgesagt.

Hoher Neuschnee sorgt für einen unsicheren Schulweg.  © NEWS5 / Sven Grundmann

Nach einer Liste des Kultusministeriums soll es in den Landkreisen Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Bamberg und Erlangen-Höchstadt sowie in der Stadt Erlangen und Stadt Bamberg keinen Unterricht an den Schulen geben.

Nach Rücksprache mit Busunternehmen und Straßenmeisterei brächten die Schneemassen weiter zu massiven Verkehrseinschränkungen, hieß es in manchen Mitteilungen. Eine sichere Busbeförderung sei nicht zu gewährleisten.

Bereits am Montag war in zahlreichen Landkreisen
der Unterricht teilweise oder ganz entfallen. In vielen Fällen wurden Notbetreuungen eingerichtet.

Kein Präsenzunterricht bedeutet allerdings nicht unbedingt, dass der Unterricht ausfällt.

Die Straßen müssen stundenlang geräumt werden.
Die Straßen müssen stundenlang geräumt werden.  © NEWS5 / Sven Grundmann

Die Schulleitungen entscheiden eigenständig, ob der Unterricht etwa per Videokonferenz erfolgt oder Arbeitsblätter zu bearbeiten sind.

Erstmeldung 7 Uhr, zuletzt aktualisiert 20.38 Uhr

