Lebensgefahr beim Spaziergang: Warnung für Nordbayern

Nürnberg - Ein Spaziergang im verschneiten Wald mag schön sein - im Norden Bayerns droht dabei aber Gefahr für Leib und Leben.

Die Nürnberger Feuerwehr ist im Einsatz und befreit Bäume mithilfe eines Krans von der drückenden Last. © NEWS5 / Sven Grundmann

Bei Waldspaziergängen drohe Lebensgefahr, heißt es von der Stadt Bayreuth. Äste und Baumkronen könnten unter der Schneelast brechen. "Auch ganze Bäume können umstürzen." Die Städte Nürnberg und Würzburg empfehlen deshalb, Wälder und Parks zu meiden.

In der Rathsbergstraße nahe dem Nürnberger Flughafen sorgte die extreme Schneelast am Montagnachmittag bereits für gefährliche Situationen. Mehrere Bäume drohten unter dem Gewicht des Schnees auf die Straße und auf ein Gebäude zu stürzen. Mit einem Kran begab sich die Feuerwehr deshalb in luftige Höhen, um die Baumkronen abzuschütteln.

Auch Dachlawinen können Spaziergänger begraben, so die Feuerwehr. Wegen des Niederschlags und des leichten Tauwetters könnte der schwere Schnee von Hausdächern abrutschen.

Auch in Forchheim rät die Stadtförsterei den Menschen zur Vorsicht im Wald. Die Forststraßen seien nicht geräumt und unter der Schneeschicht könnten dicke Eisplatten liegen, teilte die Stadt mit. Neben abbrechenden Ästen und umstürzenden Bäumen seien diese eine tückische Gefahr.

Passiert ein Unfall, haben Rettungsfahrzeuge derzeit zudem Probleme, überhaupt in den Wald durchzukommen.