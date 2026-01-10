Dreijährige allein in Innenstadt unterwegs: Passant greift ein, Polizistin wärmt Kind

Sonthofen - Ein Moment der Unachtsamkeit, der böse hätte enden können. Eine Dreijährige ist am Freitagabend in Sonthofen im Oberallgäu allein durch die Innenstadt gelaufen.

Die Polizei konnte Mutter und Kind wieder zusammenführen. (Symbolbild) © 123rf/Jaromír Chalabala

Kurz vor 21 Uhr schlug ein aufmerksamer Passant Alarm, weil er das kleine Mädchen ganz allein beim Überqueren einer Straße beobachtet hatte. Das teilte die Polizei mit.

Gemeinsam mit weiteren Helfern kümmerte er sich um das Kind, bis eine Streife der Polizei eintraf.

Eine Polizistin nahm das nur leicht bekleidete Kind auf den Arm und hielt es warm.

Wenig später meldete sich die Mutter bei der Polizei und die beiden konnten wiedervereint werden.