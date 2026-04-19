Mann attackiert Frau mit spitzem Gegenstand: 27-Jährige schwer verletzt

Pappenheim - Am Sonntagvormittag wurde eine 27-jährige Frau im mittelfränkischen Pappenheim bei einem Angriff schwer verletzt. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Der 28-Jährige soll sein Opfer gekannt haben.

Die Rettungskräfte wurden am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr in die Deisingerstraße in Pappenheim alarmiert. © vifogra / Ralph Goppelt

Laut Angaben der Polizei alarmierte eine Zeugin gegen 11.30 Uhr die Rettungskräfte, nachdem sie in der Deisingerstraße eine blutende Frau aufgefunden hatte.

"Bei Eintreffen der alarmierten Streife der Polizeiinspektion Treuchtlingen ergaben sich Hinweise darauf, dass die Verletzte zuvor von einem Bekannten, einem 28-jährigen Ukrainer, angegriffen worden sein könnte", so die Polizei weiter.

Die Beamten konnten den Mann noch in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Er wird verdächtigt, die 27-Jährige zuvor in einer Wohnung mit einem spitzen Gegenstand angegriffen zu haben.

Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand ist laut Polizei stabil.