Jeder fünfte Zug zu spät oder ausgefallen: Bayerns Bahn-Bilanz 2025 ist erschütternd!

München - Der Negativtrend bei der Pünktlichkeit im bayerischen Eisenbahnregionalverkehr geht weiter. 84,9 Prozent aller Regionalzüge und S-Bahnen im Freistaat erreichten 2025 ihr Ziel pünktlich - sofern sie nicht ausfielen.

Die Pünktlichkeitsstatistik der Bahn ist ernüchternd – mal wieder. © Peter Kneffel/dpa

Die Ausfallquote betrug 6,9 Prozent, was eine leichte Verbesserung bedeutet. Das geht aus der Jahresstatistik der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) hervor.

2024 waren 85,3 Prozent der Bahnen pünktlich und 8,1 Prozent fielen aus.

Der Schienenpersonennahverkehr trete "bei der Pünktlichkeit leider weiter auf der Stelle", bilanzierte Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU), der zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der BEG ist. Das Ergebnis sei für die Fahrgäste enttäuschend.

"Wir können damit nicht zufrieden sein." Es erfordere Geduld, bis die Deutsche Bahn bei der Infrastruktur endlich deutlich vorwärtskomme.

Als pünktlich gewertet werden Züge, die weniger als sechs Minuten Verspätung haben. Hauptursache für Verspätungen war laut BEG der schlechte Zustand der Bahninfrastruktur.

Zugausfälle lagen vor allem am hohen Bauvolumen der DB InfraGO, die für Erhalt und Ausbau der Schieneninfrastruktur zuständig ist.