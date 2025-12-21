Mann gerade aus dem Gefängnis raus - jetzt droht schon wieder Haft

Bamberg - Kaum ist ein Mann aus Bamberg aus dem Gefängnis entlassen worden, droht ihm schon wieder Haft.

Kaum in Freiheit klickten bei einem Mann in Oberfranken schon wieder die Handschellen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Wie die Polizei mitteilte, soll sich der 29-Jährige am Samstag in einem Handygeschäft in der Bamberger Innenstadt Guthaben aufgeladen haben - statt zu bezahlen, soll er aber aus dem Laden geflüchtet sein.

Die Ermittler konnten für ihre Fahndung auf eine gute Beschreibung des Verdächtigen und auf Bildmaterial einer Überwachungskamera zurückgreifen.

Noch am Abend konnten sie ihn finden.