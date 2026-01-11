Mann durch Schüsse lebensgefährlich verletzt: Polizei steht vor Rätsel

Schongau - Ein Mann ist in Oberbayern durch einen oder mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Welche Rolle spielte sein Bekannter?

Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst fanden am Samstagmorgen in Schongau einen 42-Jährigen mit einer lebensgefährlichen Schussverletzung vor. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Alarmierte Einsatzkräfte hätten den 42-Jährigen am Samstagmorgen mit schweren Verletzungen in Schongau (Landkreis Weilheim-Schongau) aufgefunden, wie die Polizei mitteilte.

Er sei vor Ort notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht worden. Nach einer Operation befindet er sich den Angaben zufolge weiter in kritischem Zustand.

Am Tatort traf die Polizei auch einen unverletzten 62-Jährigen an. "Nach derzeitigen Erkenntnissen steht dieser zumindest im Verdacht, trotz der offensichtlich schweren Verletzung seines Bekannten untätig geblieben zu sein", so die Polizei.

Gegen den Mann aus dem westlichen Landkreis Weilheim-Schongau wird deshalb wegen eines möglichen Unterlassungsdelikts ermittelt. Die Polizei ordnete seine vorläufige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.