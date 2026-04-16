Mann kauft alten Tresor für 15 Euro und findet Goldbarren

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Ein Mann aus Trostberg kauft für 15 Euro online einen alten Tresor - im Inneren schlummert eine unerwartete Überraschung.

Von Marcel Gnauck

Trostberg - Ein Mann aus Trostberg hat in einem für kleines Geld erworbenen Tresor einen Goldbarren entdeckt.

In einem Tresor entdeckte ein Mann Goldbarren - darf er die einfach so behalten? (Symbolbild)
In einem Tresor entdeckte ein Mann Goldbarren - darf er die einfach so behalten? (Symbolbild)  © Sven Hoppe/dpa

Der 90 Jahre alte Besitzer habe den 250 Gramm schweren Barren vermutlich in einem Geheimfach des Tresors vergessen, hieß es in einer Mitteilung der Polizei

Der Goldbarren ist laut den Beamten aktuell rund 32.000 Euro wert. Den Tresor hatte der Käufer auf einer Online-Plattform für 15 Euro erworben. Nach dem Fund am Mittwoch rief der Mann die Polizei in Trostberg, da er nichts falsch machen wollte.

Die Beamten hätten dann den Kontakt zu dem Verkäufer aufgenommen, der den Tresor im Auftrag seines 90 Jahre alten Großvaters verkauft hatte, hieß es.

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Die beiden Parteien tauschten ihre Kontaktdaten aus. Über den Besitz des Goldes müssen sie sich nun privat einig werden oder die Sache über einen Rechtsanwalt klären, so die Polizei.

Die zentrale rechtliche Frage sei, ob der Tresor mit Inhalt oder nur der Tresor verkauft wurde, erklärt ein Polizeisprecher.

Titelfoto: Sven Hoppe/dpa

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