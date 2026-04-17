Mann schlägt auf Bekannten mit Spitzhacke ein und flieht
Von Franziska Groll, Benedikt Zinsmeister
Schiltberg - Brutaler Angriff in Bayern: Mit einer Gartenspitzhacke soll ein 42-Jähriger mehrfach auf seinen Bekannten eingeschlagen haben.
Danach sei der Angreifer geflohen. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen eines versuchten Tötungsdelikts.
Die beiden Männer sollen am Donnerstagmittag in der Untere Ortsstraße in Schiltberg (Landkreis Aichach-Friedberg) gestritten haben. Dabei soll der Tatverdächtige seinen 32 Jahre alten Kontrahenten mit dem Gartengerät attackiert und verletzt haben.
Im Anschluss sei er mit einem E-Scooter in unbekannte Richtung geflohen, sein Aufenthaltsort ist laut Polizei nicht bekannt. Das Opfer wurde im Krankenhaus behandelt und danach wieder entlassen, wie es hieß.
Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 42-jährigen aserbaidschanischen Staatsangehörigen.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa