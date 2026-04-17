Mann schlägt auf Bekannten mit Spitzhacke ein und flieht

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Im bayerischen Schiltberg hat ein Mann einen Bekannten mit einer Gartenspitzhacke angegriffen und schwer verletzt.

Von Franziska Groll, Benedikt Zinsmeister

Schiltberg - Brutaler Angriff in Bayern: Mit einer Gartenspitzhacke soll ein 42-Jähriger mehrfach auf seinen Bekannten eingeschlagen haben.

Die Kripo ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. (Symbolbild)
Die Kripo ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. (Symbolbild)  © Boris Roessler/dpa

Danach sei der Angreifer geflohen. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Die beiden Männer sollen am Donnerstagmittag in der Untere Ortsstraße in Schiltberg (Landkreis Aichach-Friedberg) gestritten haben. Dabei soll der Tatverdächtige seinen 32 Jahre alten Kontrahenten mit dem Gartengerät attackiert und verletzt haben.

Im Anschluss sei er mit einem E-Scooter in unbekannte Richtung geflohen, sein Aufenthaltsort ist laut Polizei nicht bekannt. Das Opfer wurde im Krankenhaus behandelt und danach wieder entlassen, wie es hieß.

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Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 42-jährigen aserbaidschanischen Staatsangehörigen.

Titelfoto: Boris Roessler/dpa

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