Mann schlägt auf Bekannten mit Spitzhacke ein und flieht

Schiltberg - Brutaler Angriff in Bayern : Mit einer Gartenspitzhacke soll ein 42-Jähriger mehrfach auf seinen Bekannten eingeschlagen haben.

Die Kripo ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Danach sei der Angreifer geflohen. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Die beiden Männer sollen am Donnerstagmittag in der Untere Ortsstraße in Schiltberg (Landkreis Aichach-Friedberg) gestritten haben. Dabei soll der Tatverdächtige seinen 32 Jahre alten Kontrahenten mit dem Gartengerät attackiert und verletzt haben.

Im Anschluss sei er mit einem E-Scooter in unbekannte Richtung geflohen, sein Aufenthaltsort ist laut Polizei nicht bekannt. Das Opfer wurde im Krankenhaus behandelt und danach wieder entlassen, wie es hieß.