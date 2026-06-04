Kalt und nass statt Hitze? Rock im Park startet mit schlechter Prognose

Nürnberg - Zehntausende Musikfans feiern am Wochenende bei Rock im Park in Nürnberg. Erwartet werden rund 80.000 Besucher täglich – das Festival ist ausverkauft. Die Wetterprognose ist jedoch wenig günstig.

Auch 2025 war das Wetter auf Rock im Park. © Daniel Karmann/dpa

Rund 70 Konzerte sind von Freitag bis Sonntag auf den drei Bühnen geplant. Headliner sind in diesem Jahr die US-Rockband Linkin Park, die Heavy Metal-Urgesteine Iron Maiden und die dänische Formation Volbeat.

Gleichzeitig steigt am Nürburgring in der Eifel das Zwillingsfestival Rock am Ring. Dort spielen zeitversetzt dieselben Bands. Beide Festivals zählen zu den größten in Deutschland.

Viele Musikfans nutzten bereits den Feiertag am Donnerstag, um nach Nürnberg zu reisen. Auf dem Gelände legten ab dem Nachmittag DJs auf, damit sich die Besucherinnen und Besucher schon auf den Festivalspaß einstimmen konnten.

Mit bangen Blicken wird die Wettervorhersage begutachtet, nachdem due Sommerhitze aktuell eine Pause eingelegt hat. Für den Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst sonnige Phasen im Wechsel mit gewittrigen Regenschauern. Am Samstag soll es in Nordbayern nur vormittags sonnig sein, anschließend überwiegend bedeckt mit dem einen oder anderen Regentropfen.