Durchfall-Gefahr? EU-Bericht gibt Entwarnung für Bayerns Badeseen
Von Elke Richter
München - Die Badeseen in Bayern haben mit Blick auf gesundheitsgefährdende Bakterien nahezu alle eine gute oder sogar ausgezeichnete Wasserqualität. Lediglich eine Badestelle wurde als mangelhaft bewertet, drei als ausreichend. Dies teilte die Europäische Umweltagentur EEA in Kopenhagen unter Verweis auf Daten der Bundesanstalt für Gewässerkunde aus dem Vorjahr mit.
Die EU-Behörde hatte für ihre jährliche Analyse Daten zu mehr als 22.000 Badestellen in den 27 EU-Staaten sowie Albanien und der Schweiz ausgewertet.
2025 waren knapp 85 Prozent dieser Badestellen an den Küsten und im Inland als ausgezeichnet eingestuft, nur 1,5 Prozent als mangelhaft. In Bayern traf dies ausschließlich auf den Riemer See in München zu – genau genommen auf dessen Nordufer. An einer zweiten Messstelle am Südufer war die Qualität "gut", also die zweithöchste der vier Stufen.
Lediglich ausreichend war die Wasserqualität 2025 auch an zwei von drei Messstellen am Meerhofsee im unterfränkischen Alzenau.
Auch der Krebssee in Knetzgau-Westheim (Landkreis Haßberge) erhielt nur ein "ausreichend", ebenso der Weitmannsee im schwäbischen Kissing.
Fäkalbakterien können Durchfall und Infektionen verursachen
Die übrigen Seen überzeugten durch die Abwesenheit der gesundheitsgefährdenden Fäkalbakterien Escherichia coli und intestinale Enterokokken, darunter auch die großen beliebten Badeziele wie der Brombachsee in Mittelfranken oder der Starnberger See & Co. in Oberbayern.
Einige wenige Seen wie der Grüntensee im Allgäu oder der Unterföhringer See bei München wurden aufgrund einer zu geringen Zahl an Messwerten nicht bewertet.
Die EEA beobachtet die Badestellen ausschließlich mit Blick auf Fäkalbakterien, nicht aber auf Pestizide oder Medikamentenrückstände.
Fäkalbakterien stammen vor allem von Abwässern aus der Landwirtschaft und können beim Menschen zum Beispiel zu Magenverstimmungen, Durchfall oder Infektionen führen.
Titelfoto: Angelika Warmuth/dpa