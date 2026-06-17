Durchfall-Gefahr? EU-Bericht gibt Entwarnung für Bayerns Badeseen

München - Die Badeseen in Bayern haben mit Blick auf gesundheitsgefährdende Bakterien nahezu alle eine gute oder sogar ausgezeichnete Wasserqualität. Lediglich eine Badestelle wurde als mangelhaft bewertet, drei als ausreichend. Dies teilte die Europäische Umweltagentur EEA in Kopenhagen unter Verweis auf Daten der Bundesanstalt für Gewässerkunde aus dem Vorjahr mit.

Auch der Chiemsee wies keine schlechte Wasserqualität auf. © Angelika Warmuth/dpa

Die EU-Behörde hatte für ihre jährliche Analyse Daten zu mehr als 22.000 Badestellen in den 27 EU-Staaten sowie Albanien und der Schweiz ausgewertet.

2025 waren knapp 85 Prozent dieser Badestellen an den Küsten und im Inland als ausgezeichnet eingestuft, nur 1,5 Prozent als mangelhaft. In Bayern traf dies ausschließlich auf den Riemer See in München zu – genau genommen auf dessen Nordufer. An einer zweiten Messstelle am Südufer war die Qualität "gut", also die zweithöchste der vier Stufen.

Lediglich ausreichend war die Wasserqualität 2025 auch an zwei von drei Messstellen am Meerhofsee im unterfränkischen Alzenau.

Auch der Krebssee in Knetzgau-Westheim (Landkreis Haßberge) erhielt nur ein "ausreichend", ebenso der Weitmannsee im schwäbischen Kissing.