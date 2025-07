Mehr als 5400 Fälle: So oft ist das Wohl von Kindern in Bayern in Gefahr

Von Sebastian Schlenker

Fürth - Ist das Wohl eines Kindes in Gefahr, kommt in Bayern regelmäßig das Jugendamt ins Spiel. Im vergangenen Jahr stellten die Behörden in 5431 Fällen eine sogenannte Kindeswohlgefährdung fest, wie das Landesamt für Statistik in Fürth mitteilte.