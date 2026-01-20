Nach Party total verfahren: Radler landet betrunken auf der Autobahn

Bamberg - Ein Radfahrer (75) hat sich nach einer Feier in Bamberg am Montag auf die A73 verirrt. Dabei sei der Mann deutlich alkoholisiert gewesen und über die Bundesstraße Richtung Autobahn geradelt.

Der Mann (75) wollte Richtung Autobahn radeln. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa

Bei der Polizei gingen mehrere Notrufe von Autofahrern ein, die den Radfahrer beobachteten. Einsatzkräfte konnten diesen gerade noch auf dem Beschleunigungsstreifen an der Anschlussstelle Bamberg-Süd stoppen.



Der 75-Jährige gab laut der Polizei an, dass er von einer Geburtstagsfeier in Hirschaid gekommen sei und zu seiner Wohnung in Bamberg habe radeln wollen.

Dabei habe er einen wackeligen Eindruck gemacht und stark nach Alkohol gerochen. "Offenbar hatte er in diesem Zustand die Straßen verwechselt", hieß es von der Polizei.