Nürnberger Christkindlesmarkt eröffnet: Tausende feiern mit dem neuen Christkind Nora

Nürnberg - Am Freitag um 17.30 Uhr eröffnete der berühmte Nürnberger Christkindlesmarkt . Er startete mit dem Prolog des Christkinds, Nora Falk, am frühen Abend.

Das Nürnberger Christkind eröffnete den Christkindlesmarkt. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Etliche Schaulustige lauschten auf dem Hauptmarkt dem mehrstrophigen Gedicht, das die Schülerin in einem engelsgleichen Kostüm mit goldenen Flügeln von der Empore der Frauenkirche sprach.



Die Stadt erwartet wie in den Vorjahren rund zwei Millionen Gäste aus dem In- und Ausland auf dem Christkindlesmarkt.

Dieser zählt neben dem Dresdner Striezelmarkt zu den ältesten Weihnachtsmärkten Deutschlands.

Schriftlich erwähnt wurde er nach Angaben der Stadt als "Kindles­-Marck" erstmals 1628, seine Wurzeln reichen vermutlich noch weiter zurück.

Er wird immer am Freitag vor dem ersten Advent eröffnet und dauert bis Heiligabend.