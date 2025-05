Outdoor, Natur, Berge: Das müsst Ihr beim Run auf Hütten beachten

"Die Buchungen laufen sehr, sehr gut", schilderte DAV-Sprecherin Miriam Roth. Besonders an den Wochenenden und in den Ferien seien viele Hütten frühzeitig komplett voll. Die Schlafplatzkapazitäten seien begrenzt, viele Hüttenwirtsleute berichteten schon von merklich erhöhten Reservierungszahlen.

Entspannung gibt es vor allem bei richtiger Planung. © Angelika Warmuth/dpa

Zudem habe sich die Buchung vereinfacht: Über ein entsprechendes Online-System "Hut Reservation" können immer mehr Alpenvereinshütten bequem im Voraus reserviert werden - das lockt viele an.

Auch der Schatzmeister der Sektion Turner-Alpenkränzchen des Deutschen Alpenvereins (DAV), Anselm Greulich, berichtet von regem Andrang.

"Wir erleben seit Jahren einen ungebrochenen Run auf Berghütten. Vor allem, wenn die Hütte als Tagesausflug gut erreichbar ist, ist an schönen Tagen enorm was los." Etwa am Rotwandhaus, das zu der Sektion gehört, kommen an schönen Wochenenden teils mehr über 1000 Wanderer.

Für Übernachtungen seien manche Hütten für die Wochenenden schon ein Jahr im Voraus ausgebucht. "Da ist es echt schwer, einen Platz zu bekommen."

Gerade für größere Gruppen werde es mitunter schwierig. Es könne helfen, die Stornofristen im Blick zu behalten. "Oftmals wird nämlich dann entsprechend wieder was frei." Der Rat des DAV an alle, die Hüttentour planen: frühzeitig reservieren, möglichst auf weniger stark frequentierte Zeiträume wie Wochentage außerhalb der Ferien ausweichen.