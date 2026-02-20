Schnee in Bayern: Zig Unfälle, Streckensperrung bei der Bahn

München - Das Winterwetter hat Bayern noch fest im Griff. Anhaltender Schneefall sorgte seit der Nacht auf Freitag für mehrere Einsätze.

München ist über Nacht im Schnee versunken. © Lukas Barth-Tuttas/dpa

Von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen rückte die Münchner Feuerwehr zu insgesamt 15 schneebedingten Einsätzen im Stadtgebiet aus. Größtenteils mussten abgebrochene Äste entfernt werden, die Straßen und Gehwege blockierten.

Auf den Straßen in Oberbayern und Schwaben kam es zu mehreren Unfällen. Glücklicherweise blieb es meist bei Blechschäden. Zwölf Menschen wurden leicht verletzt, so die Polizei in Oberbayern. Mal krachten ihre Autos gegen Leitplanken, mal rutschten die Fahrzeuge in Gräben.

An der A99 wurde eine Familie schwer verletzt, als ihr Auto auf einem Parkplatz unter einen Laster rutschte.

In Schwaben blieben mehrere Lkw auf den Straßen stecken und mussten von der Straßenmeisterei und der Feuerwehr befreit werden.