Rausch-Fahrt in Oberbayern: 19-Jähriger rast Polizei davon – doch dann verliert er die Kontrolle
Waldkraiburg - Ein 19-Jähriger hat sich in Oberbayern eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Beamten mussten die Verfolgung sogar zwischenzeitlich unterbrechen, "um eine Gefährdung für Leib und Leben zu verhindern", wie die Behörde mitteilte.
Die Polizei wollte den jungen Autofahrer in der Nacht auf Freitag gegen 0.20 Uhr in Waldkraiburg kontrollieren.
Als der 19-Jährige die Beamten bemerkte, "beschleunigte er sein Fahrzeug nahezu bis zur Maximalgeschwindigkeit", hieß es von der Polizei.
Die Flucht führte zunächst quer durch das Stadtgebiet und dann in Richtung Aschau am Inn. Dabei sei er "grob verkehrsgefährdend und rücksichtslos" gefahren.
Am Kreisverkehr "Tann" verlor der Fahranfänger schließlich die Kontrolle über sein Auto: Der Wagen prallte gegen mehrere Verkehrszeichen, überfuhr eine Verkehrsinsel und kam nach mehreren Metern in einem Feld zum Stehen.
Fahranfänger aus Waldkraiburg flüchtet vor Polizei: 19-Jähriger hatte Cannabis konsumiert
Wie sich herausstellte, stand der Waldkraiburger unter dem Einfluss von Cannabis und hatte deshalb versucht zu fliehen. Er wurde leicht verletzt.
Sein Auto wurde bei dem Unfall nahezu vollständig zerstört. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens und der Gefährdung des Straßenverkehrs. Sein Führerschein wurde sichergestellt.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa