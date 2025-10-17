Rausch-Fahrt in Oberbayern: 19-Jähriger rast Polizei davon – doch dann verliert er die Kontrolle

Waldkraiburg - Ein 19-Jähriger hat sich in Oberbayern eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Beamten mussten die Verfolgung sogar zwischenzeitlich unterbrechen, "um eine Gefährdung für Leib und Leben zu verhindern", wie die Behörde mitteilte.

Als die Polizei den Wagen anhalten wollte, drückte der Fahrer aufs Gas. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Die Polizei wollte den jungen Autofahrer in der Nacht auf Freitag gegen 0.20 Uhr in Waldkraiburg kontrollieren.

Als der 19-Jährige die Beamten bemerkte, "beschleunigte er sein Fahrzeug nahezu bis zur Maximalgeschwindigkeit", hieß es von der Polizei.

Die Flucht führte zunächst quer durch das Stadtgebiet und dann in Richtung Aschau am Inn. Dabei sei er "grob verkehrsgefährdend und rücksichtslos" gefahren.

Am Kreisverkehr "Tann" verlor der Fahranfänger schließlich die Kontrolle über sein Auto: Der Wagen prallte gegen mehrere Verkehrszeichen, überfuhr eine Verkehrsinsel und kam nach mehreren Metern in einem Feld zum Stehen.